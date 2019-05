72 nuovi bagnini pronti ad affrontare la stagione estiva

La stagione balneare appena iniziata potrà contare su 72 nuovi assistenti bagnanti (48 a Ravenna e 24 a Cervia). Si è infatti appena concluso il corso della Federazione Italiana Nuoto, organizzato dai maestri di salvamento Paolo Vandini, Luca Brigliadori e Agostino Paganelli, al quale sono intervenuti medici ed esperti di primo soccorso per fornire ai partecipanti tutte le competenze necessarie a sorvegliare al meglio le spiagge romagnole, dando al contempo un’importante opportunità occupazionale a molti giovani del territorio. La prova finale, che si è svolta in aula, in piscina e al mare, è stata valutata dalle autorità della Capitaneria di Porto.