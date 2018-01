73 studenti di elementari e medie danno vita alla Consulta dei ragazzi

Mercoledì si è insediata la Consulta dei ragazzi e delle ragazze di Lugo per l’anno scolastico 2017-2018. La consulta è costituita da 73 studenti, tra cui sono eletti un presidente e un vicepresidente. A celebrare l’insediamento erano presenti il sindaco e la giunta comunale; per l’occasione gli amministratori hanno risposto a diverse domande dei ragazzi su tematiche quali ambiente, sicurezza, cultura e politiche giovanili. I membri della consulta, eletti dai compagni, rappresentano le classi quinte delle scuole primarie e le prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado del territorio comunale di Lugo. Per ogni classe sono stati eletti un membro effettivo e un supplente, e tra tutti gli eletti sono poi stati individuati presidente e vicepresidente, rispettivamente Bianca Garavini (della 2B della scuola media “Francesco Baracca”) e Camilla Guerzoni (della 5C della scuola elementare “Agostino Codazzi”). I ragazzi si occuperanno di spazi pubblici, regole di convivenza, scuola, educazione stradale, sicurezza, luoghi della memoria e della storia, collaborando a un progetto il cui tema è definito a livello regionale.

I componenti per le scuole primarie sono: Matilde Dosi, Daniel Biondi, Paolo Ancarani, Simone Agnoletti, Camilla Guerzoni, Paola Sirangelo, Adele Costantini, Giorgia Midolo per la scuola “Codazzi-Gardenghi”; Matteo Seganti, Giacomo Ricci Iamino, Benedetta Longanesi, Angelo Geminiani, Filippo Generali per la scuola “Giuseppe Garibaldi”; Michelle Nannini e Alessandro Orioli per la “Guglielmo Marconi” di San Bernardino; Luca Burattini, Giovanni Menegazzo, Federico Benedetti, Francesca Medici per l’istituto San Giuseppe; Gabriele Guerrini e Andrea Clissa per l’istituto “Sacro Cuore”; Mattia Mastroluca e Beatrice Zaffagnini per la scuola “Maria Ausiliatrice”.

Per le scuole secondarie di primo grado sono invece eletti: Mattia Morsiani, Nicole Arduini, Michele Bedeschi, Chiara Iacopini, Elvis Bungaja, Marco Innocenti, Iulia Teodora Iordache, Elion Bungaja, Adam El Khatib, Alessandro Colletti, Tommaso Taglioni, Riccardo Restretti per la scuola “Silvestro Gherardi”; Maria Savini, Mirgen Mustoja, Azzurra Seganti, Livia Ceroni, Beatrice Calderoni, Francesco Toschi, Bianca Garavini, Michele Graziani, Beza Desta Tamrat, Lorenzo Zaccari, Luca Gentilini, Matias Borghi, Riccardo Quadrana, Luca Rotondi, Luigi Provinzano, Michele Fontanieri, Ndexe Diop, Simone Tampieri, Caterina Medici, Alice Ricci, Alessia Marosi, Leonardo Beozzi, Desia Ricci Bitti per la scuola “Francesco Baracca”; Chiara Camanzi, Maria Giulia Castellari, Letizia Verlicchi, Lucia Pirazzini, Alice Bucchi, Martina Langiori, Alessandro Morelli, Federico Leoni, Ambra Leggieri, Tommaso Santandrea per il San Giuseppe; Tommaso Andrenacci, Gianmarco Bini, Lorenzo Curto, Stefano Camiletti per il “Sacro Cuore”.