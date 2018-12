74 anni dalla liberazione della città: Ravenna celebra la storia

Con tante iniziative Ravenna martedì 4 dicembre ha ricordato il 74esimo anniversario della liberazione della città. Prima l’omaggio al cippo in memoria di Renato Melandri e dei Vigili del fuoco Ezio Molducci e Otello Rambaldi, poi l’inaugurazione dell’emblema pavimentale della Repubblica italiana a fianco dello stemma del Comune in municipio, l’omaggio alla lapide in memoria dei Caduti della seconda guerra mondiale in piazza del Popolo e lo spettacolo “E’ su temp” andato in scena al centro congressi di largo Firenze per la regia di Eugenio Sideri. "Tutto questo rappresenta l’amore con il quale Ravenna ricorda e ringrazia chi ha dato la vita per renderci liberi - commenta il sindaco Michele de Pascale - Ogni giorno dobbiamo impegnarci per essere degni di questo sacrificio e far sì che tutti, a partire dai più giovani, attualizziamo nella quotidianità i valori che uomini e donne, ragazzi e ragazze protagonisti di una delle pagine più difficili della nostra storia ci hanno con coraggio e generosità testimoniato".