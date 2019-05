75 anni dall'intervento delle truppe canadesi durante la guerra

Si è svolta giovedì mattina presso il Cimitero di guerra canadese di Villanova di Bagnacavallo la cerimonia delle Guardie a Cavallo del Governatore Generale del Canada per la commemorazione del 75esimo anniversario dell’intervento delle truppe canadesi sul territorio durante la seconda guerra mondiale.

In particolare, sono stati ricordati i sette caduti del Reggimento delle Guardie a Cavallo del Governatore, che riposano assieme agli altri caduti canadesi nel cimitero di Villanova. Per l’occasione, è stato inaugurato un monumento commemorativo che ricorda la battaglia del Lamone, alla presenza di oltre 35 soldati e ufficiali attualmente in servizio presso il reggimento e del veterano Ed Stafford, nato a Toronto nel 1921.

Accolti dal sindaco di Bagnacavallo, sono intervenuti, fra gli altri, il colonnello onorario Anne Sado e il colonnello Tom Endicott in rappresentanza dell’Ambasciata del Canada in Italia. Ha portato il suo saluto Joseph Mancinelli, vicepresidente dell’associazione canadese "Liuna!" che ha promosso la visita della delegazione nordamericana. Hanno affollato il cimitero di guerra autorità civili e militari, rappresentanti di Consiglio di Zona e associazioni, gli alunni delle scuole medie di Villanova e tantissimi cittadini e amici dei canadesi. L’iniziativa è stata realizzata da Comune, Consiglio di Zona e comunità di Villanova e associazione Wartime Friends. Altri appuntamenti con la partecipazione di militari e civili canadesi sono in programma il 28 e 29 maggio e il 4 giugno.