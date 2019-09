Franco Morbidelli campione di solidarietà: a Misano un casco per la lotta contro il cancro

Motori fa rima con velocità, passione e solidarietà. In occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, il portacolori della Yamaha del team Petronas Franco Morbidelli ha sfoggiato un casco speciale che sarà messo all'asta per finanziare l'acquisto del dispositivo medico Paxman Scalp Cooler per l'Unità Operativa di Oncologia dell'Ospedale Infermi di Faenza. Realizzato con la collaborazione del designer Aldo Drudi, il casco di "Frenkie" è la replica di quello che indossava l'ex pilota del Motomondiale 500 Gianni Rolando. Vero esempio di tenacia nella sua battaglia contro il cancro, Rolando conosce l'ex iridato della Moto2 da quando era bambino.

Il casco verrà messo all'asta da CharityStars. Dalla somma ricavata sarà acquistato un dispositivo che combatte la caduta dei capelli durante i trattamenti contro il cancro.