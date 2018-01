Chihuahua aggredito da un pitbull, gli animalisti: "I proprietari rispettino le norme"

Martedì l'associazione Clama, che si occupa di incentivare le adozioni del canile di Ravenna, ha denunciato l'aggressione di un piccolo chihuahua da parte di un pitbull lasciato girare libero e senza museruola. "Spesso - afferma Silvia Casadei, responsabile del Movimento Animalista di Ravenna - tali episodi avvengono perché i proprietari di cani non rispettano le disposizioni normative vigenti e non provvedono a un'adeguata educazione del cane. La letteratura scientifica ha da tempo confermato che non è possibile attribuire a una razza o ai suoi incroci un rischio di maggiore aggressività, tanto che la lista delle razze pericolose, contenuta in precedenti ordinanze del Ministero della Salute, è stata abolita, stante anche la comprovata inefficacia della misura nel ridurre le aggressioni. Episodi di questo genere, purtroppo, accadono prevalentemente per la negligenza o, peggio, per la malafede del proprietario. In troppi dimenticano che è vietato esaltare l'aggressività del cane e di condurlo senza guinzaglio, salvo nelle aree espressamente riservate come sgambatoi. In casi (singoli)di pericolosità e dichiarata aggressività i cani devono seguire un percorso rieducativo, tenere la museruola ed essere muniti di assicurazione obbligatoria. E' importante che tali normative vengano rispettate".