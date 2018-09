L'Enpa contro l'arrivo del circo con animali a Sant'Agata sul Santerno

In questi giorni Enpa sta raccogliendo diverse voci di protesta da parte di cittadini contro l'arrivo del circo con animali a Sant'Agata sul Santerno. "Una società moralmente progredita dovrebbe aver già bandito il circo con animali", afferma Elio Geminiani, presidente Enpa di Lugo, che invit tutti i genitori "a non portare i propri figli a vedere spettacoli con animali schiavi al fine di sviluppare in loro il rispetto per ogni forma di vita e auspica che i comuni dell'Unione facciano scelte più coraggiose come quelle già effettuate da tanti comuni italiani".

"Enpa è consapevole che ad oggi il comune non può impedire l'attendamento di circhi con animali, tuttavia i comuni possono porre vincoli molto stringenti con l'adozione di ordinanze che si limitano a recepire tutte le indicazioni riportate nel regolamento della Commissione Scientifica Cites del 2006 (peraltro già inviato al Sindaco di Sant'Agata sul Santerno ad inizio anno) relativamente a tutte le misure sul rispetto della sicurezza - anche del personale - e del benessere degli animali - conclude Geminiani -. Ordinanze annuali contenenti questo riferimento sono in vigore in molti comuni - poichè di fatto rende impossibile ogni ricorso ai Tar anche per una questione di tempi. Queste ordinanze, inoltre fissano anche dei periodi per l'attendamento e hanno attuato una serie di misure culturali, divulgative, di promozione per ospitare i circhi senza animali, che attraggono un numero sempre crescente di visitatori".