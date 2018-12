Al volante di una berlina con targa prova falsa e senza assicurazione: denunciato

Non era la prima volta che veniva sorpreso al volante di un'auto senza assicurazione. Un nomade modenese di 21 anni, residente a Besozzo (Varese), è stato denunciato a piede libero al termine di un controllo svolto mercoledì pomeriggio dagli agenti dell'Ufficio Città della Polizia Municipale di Ravenna in via Dell'Industria. L'individuo si trovava al volante di una "Audi A6" con targa prova risultata contraffatta. In particolare, i caratteri non erano in rilievo, bensì stamnpati in nero su una pellicola plastifica adesiva con fondo bianco. Lo spessore della placca era inoltre più elevato del normale e la stessa non era in metallo, ma presentava delle parti in plastica.

Agli agenti ha ammesso di aver riprodotto la targa in una tipografia in Lombardia in quanto l'originale era stato trattenuto dalla Polizia Cantonale Ticinese insieme ad un altro veicolo sequestrato. Da ulteriori accertamenti l'assicurazione è risultata scaduta lo scorso 19 giugno. Il 21enne è stato quindi indagato per uso di targa falsa e falsificazione di targa. L'individuo è risultato recidivo in quanto nel 2017 era stato fermato sempre da una pattuglia della Municipale bizantina senza assicurazione. Per questo motivo la patente è stata sospesa. Per il 21enne anche una sanzione di 1698 euro.