Coronavirus e scuole chiuse: sulle chat gira un falso comunicato della Regione

Attenzione al fake. Gira nelle chat un falso comunicato della Regione Emilia Romagna che parla di una presunta chiusura delle scuole fino al 7 marzo. Ma la decisione non è stata ancora presa. La Regione Emilia Romagna riferisce che questa e altre eventuali misure saranno decise sabato sulla base delle indicazioni della comunità scientifica condivise dal Governo.



Spiega il sindaco di Ravenna e presidente della Provincia, Michele De Pascale: "La Regione Emilia Romagna riferisce che la decisione sulla nuova ordinanza, che indicherà cosa fare per Siti Culturali, Scuole ed Eventi nella prossima settimana, per il contenimento della diffusione del Coronavirus sarà presa sabato di concerto con il Governo e le altre Regioni maggiormente coinvolte. Capiamo il disagio di dover attendere ancora qualche ora, ma è importante che le decisioni vengano prese in maniera coordinata".



Prosegue De Pascale: "In provincia di Ravenna siamo preparati e ben organizzati, c’è un grande coordinamento e collaborazione tra i sindaci e con gli organi di Governo.

Sono ottimista sul fatto che ci si possa muovere verso un progressivo ritorno alla normalità, recuperando serenità e socialità, senza abbassare la guardia rispetto all'isolamento dei casi anche solo sospetti, come stanno brillantemente facendo gli operatori sanitari del nostro territorio, e sulle misure personali di prevenzione (stare a distanza, non darsi la mano, lavarsi spesso le mani, non mangiarsi le unghie, non toccarsi gli occhi, vale più di tutto il resto). Invito tutti i cittadini a tenere monitorati i canali ufficiali miei e del Comune di Ravenna, sito e social, sui quali verrà pubblicato in maniera tempestiva ogni aggiornamento".