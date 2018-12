In migliaia in piazza San Francesco per lo show delle fontane di Advs

Domenica Piazza San Francesco si è riempita di migliaia di persone, per ammirare il suggestivo spettacolo delle fontane piro-danzanti offerto da Advs Fidas Ravenna, i donatori di Sangue dell'ospedale. La storica basilica di San Francesco ha fatto da sfondo a una coreografia magica, realizzata con luci, musica, acqua e fuoco, che ha tenuto grandi e piccini col fiato sospeso e gli occhi rivolti al cielo. Lo spettacolo rientrava nella serie di eventi organizzati dal Villaggio di Natale dei donatori di sangue, che accompagna tutti i ravennati in queste festività natalizie.

Ecco i prossimi appuntamenti, sempre in Piazza San Francesco: lunedì dalle ore 15:30, tutti i bambini potranno vivere la magia di incontrare Babbo Natale, in più ci sarà lo zucchero filato per tutti sabato 29 dicembre dalle 15, una specialità direttamente dai mercatini di natale in montagna, per tutti a offerta libera polenta calda con ragù. Domenica 6 gennaio ore 16:30 si svolgerà l’estrazione della Lotteria della Befana 2019, il primo premio è una Peugeot 208 5 P. Active PT 68, che chiuderà queste festività natalizie e il Villaggio dei donatori.