Ladri acrobati colpiscono con flessibile e martello: colpo a segno

Ladri acrobati in fuga con preziosi e contanti. Il colpo è stato messo a segno nella prima serata di lunedì in un'abitazione in via Maggiore. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Volante che hanno proceduto ai rilievi di legge, i "topi" si sono arrampicati per poi raggiungere il lucernario ed entrare in casa. Armati di flessibile e martello sono riusciti ad aprire una cassaforte, facendo razzia di soldi e gioielli. Quindi hanno cercato sradicare una seconda cassaforte, ma hanno rinunciato all'arrivo dei proprietari. Secondo gli inquirenti, i malviventi hanno "lavorato" per diverse ore per raggiungere l'obiettivo.