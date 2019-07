La vittoria sulla malattia, il cantante "Titta" annuncia: "Sono guarito"

Fine gennaio del 2018. "Senza girarci attorno", come scrisse su Facebook, il cantante Giuseppe Tittarelli annunciò l'inizio della sua battaglia contro un tumore. In parricolare il linfoma di Hodgkin, una forma di tumore che causa un forte prurito e che, come scrsse lo stesso cantante, "è curabile con l’80/90% di probabilità di guarigione totale. Diciamo che, nella sfiga, sono stato abbastanza fortunato, perché è uno di quelli che si cura meglio". Venerdì l'artista 48enne, che nel 2017 ha festeggiato i 25 anni di carriera, ha annunciato la vittoria sulla malattia: "Sono guarito". "Titta" si è sottoposto a due sedute al mese di chemioterapia per seimesi. Scrisse nel gennaio 2018: "Se tutto andrà come deve andare, potrò tornare a "roteare" insieme a voi".