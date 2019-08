Devastante incendio a Faenza, ricognizione del sindaco: "Grande dolore"

Il sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi, è salito a bordo dell'elicottero dei Vigili del Fuoco per effettuare una ricognizione dall'alto della devastazione subìta dallo stabilimento della Lotras, in via Deruta. "Credo siano il segno indelebile del dolore di noi tutti per chi, in quell'azienda, ha investito e per chi ci lavora - afferma Malpezzi -. A ciascuno vorrei dire che Faenza e i faentini condividono la vostra angoscia e vi sono vicini. Coraggio". Intanto tutti i mezzi dei Vigili del Fuoco disponibili sono al lavoro per arginare l'incendio in via Deruta non ancora domato.

"Oltre alle raccomandazioni alla popolazione più volte ripetute in queste ore, se ne aggiunge un'altra - continua il primo cittadino - nei prossimi giorni, prima di consumarla, lavare accuratamente frutta e verdura coltivata e raccolta sul territorio comunale". I rilievi dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) non hanno evidenziato alcuna presenza di sostanze velenose.

Foto Facebook sindaco Giovanni Malpezzi