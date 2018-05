A fuoco il faro che illumina il Candiano: struttura distrutta

Fiamme nel tardo pomeriggio di martedì a ridosso del Candiano. A prendere fuoco il faro d'illuminazione che colora l'area in via D'Alaggio, tra il ponte mobile e il centro città. Le fiamme, ben visibili, ha attirato le attenzioni di numerose persone, che alle 18.30 hanno allettato il 115. Dal comando provinciale dei Vigili del fuoco di Ravenna si è mobilitata una squadra, con una botte e un mezzo di supporto. Spente le fiamme, sono iniziate le verifiche del caso e le operazioni di bonifica. La struttura è andata completamente distrutta. Presente per i rilievi anche una Volante della Questura.