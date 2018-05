Scontro frontale con un camion: muore imprenditore 59enne

Drammatico incidente stradale sabato pomeriggio a Longastrino di Argenta, dove ha perso la vita un 59enne residente a Fusignano, l’imprenditore Giovanni Gonelli. Il dramma si è consumato in via Pagana. La vittima viaggiava al volante di una "Peugeot 307", quando, per cause al vaglio ai Carabinieri, si è scontrato con un mezzo pesante, condotto da un 54enne, che proveniva dalla direzione opposta. A seguito dell'urto entrambi i mezzi sono finiti nel fosso che costeggia la carreggiata, col camion che si è ribaltato. Per l’automobilista non c'è stato nulla da fare. Agli uomini dell'Arma spetta da capire cosa abbia innescato l'invasione di corsia dell'auto che procedeva in direzione di Longastrino e che costata la vita al 59enne.