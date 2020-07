Michelle Hunziker si rilassa in Romagna nelle acque dell'Adriatico: "Sembra tornato quello di 30 anni fa"

Un tuffo sulle limpide acque dell'Adriatico e, come per magia, Michelle Hunziker è tornata indietro nel tempo. La showgirl sabato è stata ospite del Palace Hotel di Milano Marittima, dove, alla presenza del comico Paolo Cevoli, dell’assessore regionale al turismo Andrea Corsini, dal sindaco di Cervia Massimo Medri e dell’assessore allo sport Michela Brunelli, ha presentato l'iniziativa "Iron Ciapèt" in programma il 10 luglio dalle 18 all’Adriatic Golf Club di Milano Marittima.

Terminato l'impegno con gli organi d'informazione, Michelle si è concessa qualche ora di relax. E non è mancato il post su Facebook, esaltando la qualità delle acque che bagnano la Riviera. "Anche l’Adriatico ha giovato del lockdown ragazzi. Sembra tornato il mare di 30 anni fa quando dalla svizzera venivo in vacanza qui da bambina". La conduttrice di Striscia la Notizia non ha nascosto il suo legame con la Romagna: "Sono molto affezionata", anche "ai suoi abitanti! Ovunque vai, vieni accolto con un sorriso e con gentilezza, c’è tanta musica e gioia nell’aria e ti fanno sentire benvenuto... ma sopratutto si mangia divinamente".

Nel frattempo cresce l'attesa per la prima edizione “live” dell’evento che ha tenuto - e mantenuto in forma - migliaia di persone, incollate a Youtube durante il Lockdown. Proprio durante un allenamento in una camera d’albergo di Milano Marittima lo scorso anno “la straniera più amata dagli Italiani” fece per gioco un video in cui illustrava una serie di esercizi per contrastare la forza di gravità e il passare del tempo. Ed è stato subito boom sul web: le dirette contano oggi una media di 8.000 persone collegate e i video sui canali social di Michelle registrano dalle 500.000 all’1,2 milioni di visualizzazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Venerdì, alle 18, migliaia di persone sono attese sul prato dell’Adriatic Golf Club Cervia, per una sessione dal vivo con Michelle e i suoi due personal trainer, che a ritmo del dj set di Teo Mandrelli, promettono tanto divertimento e molte calorie “bruciate”. L’Iron Ciapèt avrà anche una finalità importante: la lotta agli abusi e alle violenze sulle donne, intrapresa nel 2007 dalla presentatrice e dall’avvocato Giulia Bongiorno fondando l’associazione “Doppia Difesa”.