Accoltella a morte il socio al culmine di una furiosa lite

Una feroce lite tra soci sì è trasformata in tragedia con una donna che ha accoltellato a morte l’uomo con cui condivideva il lavoro in una piadineria di via Caravaggio a Lido Adriano. Dalle prime informazioni pare che, intorno alla 1, i due abbiano innescato un’accesa discussione al culmine della quale la signora ha afferrato un coltello sferrando un fendente al petto dell’uomo. La vittima ha avuto il tempo di uscire dal negozio per poi accasciarsi sull’asfalto perdendo i sensi. Sarebbe stata la stessa donna,resasi conto di quanto accaduto, ha chiedere aiuto ai passanti che hanno dato l’allarme facendo intervenire i mezzi del 118 e i carabinieri. L’uomo, in condizioni disperate per il fendente che lo ha raggiunto al cuore, è stato portato in ospedale ma nonostante la corsa a sirene spiegate è deceduto in pronto soccorso. In via Caravaggio sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile e, la donna, è in stato di fermo.

Seguono aggiornamenti