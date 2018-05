Punta il coltello alla gola della vittima e la rapina in strada

Rapinata dei soldi appena prelevati dal bancomat. È quanto accaduto martedì mattina ad una signora allo sportello automatico della Bpr, nei pressi del Conad Galilei. Il malvivente si è avvicinato alla malcapitata, puntandole un coltello alla gola. L'individuo, presa la borsa della vittima all'interno della quale vi erano anche gli effetti personali, si è quindi dileguato a bordo di una Peugeot 206 in viale Newton in direzione di via Ravegnana. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Questura di Ravenna ed i Carabinieri. Subito è scattata la caccia all'uomo, che si è conclusa con un nulla di fatto. La signora, sotto shock, non ha riportato lesioni. Le indagini sono affidate al personale della Questura: il malvivente è stato descritto alto, con carnagione scura e corporatura robusta. Al momento del colpo indossava una felpa scura con cappuccio in testa.