Rissa in pieno centro tra giovani, spunta una bottiglia rotta: due feriti

Terrore in pieno centro sabato pomeriggio a Ravenna. In un battito Piazza del Popolo è stata il teatro di una sanguinosa lite tra stranieri di nazionalità albanese, tra cui anche dei minori. Il tutto ha avuto inizio poco prima delle 18, quando si è accesa una lite per futili motivi, a quanto pare per qualche sfottò poco graditi. Dalle parole si è presto passati alle mani e La zuffa è degenerata. È spuntata una bottiglia di vetro rotta: due giovani, tra cui un minore, sono rimasti feriti, venendo soccorsi dal 118 in via Costa. Carabinieri e Polizia hanno identificato ed ascoltato alcuni ragazzi. L’aggressore si è dileguato. Utili ai fini delle indagini saranno le telecamere di sicurezza in centro. I feriti, portati al pronto soccorso, non hanno riportato gravi lesioni.