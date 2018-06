Superenalotto, tripletta di "5": sfiorato il jackpot da quasi 49 milioni

Tripletta vincente di 5 a Ravenna, grazie al SuperEnalotto: nell’ultimo concorso sono in tre a sfiorare il Jackpot, ma ognuno agguanta un premio di consolazione da 18mila euro. Le schedine vincenti, riporta Agipronews, sono state convalidate alla Tabaccheria Cappelli (via Panfilia 31), alla Tabaccheria Esp (via Marco Bussato 60) e alla Rivendita Romagnoli, a Lugo (Largo della Repubblica 6). Il premio per la sestina esatta vola sempre più in alto, adesso vale 49,4 milioni di euro, diciannovesimo nella storia del concorso. L’ultima vincita di prima categoria in ordine di tempo è finita a Caltanissetta lo scorso 17 aprile, con un premio da 130,2 milioni, mentre in Emilia Romagna il 6 manca dal 22 novembre del 2014, con 40,2 milioni di euro vinti a Sassuolo.