A Massa Lombarda nascerà un Polo unico per l'infanzia

Il consiglio comunale di Massa Lombarda nella seduta di lunedì ha approvato all'unanimità la delibera sulla Costituzione del polo unico per l'infanzia 0-6 anni “Buscaroli”. Di fatto si va a formalizzare quello che da anni l'Amministrazione comunale sta portando avanti a beneficio delle famiglie attraverso la valorizzazione dell'esperienza educativa.

“Questo dimostra che l'equilibrio pubblico privato nei servizi educativi della città ha contribuito in questione a restituire al territorio e alle famiglie servizi che anche soprattutto grassa gli indicatori di gradimento hanno permesso un'offerta educativa di qualità per la fascia 0-6 - ha rimarcato il sindaco Daniele Bassi - L'istituzione del polo unico può contribuire a rendere ulteriormente appetibile l'offerta educativa scolastica nonché a creare quelle sinergie importanti per rendere maggiormente sostenibili i costi gestionali dei servizi per l'infanzia al contempo ampliando nell'offerta”.