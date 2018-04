A 110 anni dalla nascita Bagnacavallo ricorda l'Ammiraglio Longanesi Cattani

In occasione dei 110 anni dalla nascita, Bagnacavallo ospiterà sabato una cerimonia a ricordo dell'Ammiraglio di Squadra Luigi Longanesi Cattani (Bagnacavallo 1908 - Roma 1991). Il programma della giornata prevede alle 10 una visita alla tomba dell'Ammiraglio al cimitero di Bagnacavallo con la deposizione di una corona. Alle 11, nella Sala Oriani del convento di San Francesco, si terrà un incontro pubblico per ricordare L'Uomo, il Cittadino, il Comandante, alla presenza del Prefetto di Ravenna Francesco Russo. Interverranno, accanto al vicesindaco Matteo Giacomoni, Francesco Longanesi Cattani, figlio dell'Ammiraglio, Angelo Bartolotti, consigliere nazionale per l’Emilia-Romagna dell’Anmi (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) e presidente onorario dell'Anmi di Lugo e l'Ammiraglio Alessandro Ronconi, storico e socio dell'Unuci (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia). Introdurrà l'incontro Renzo Preda, presidente dell'Unuci di Lugo.

Grande uomo di mare, Luigi Longanesi Cattani inizia la propria carriera nel 1924 entrando in Accademia Navale per assecondare la passione che lo contraddistingue sin dall’infanzia. Seguono le esperienze come osservatore aereo, come comandante di sommergibile e come Capitano di corvetta durante la II Guerra Mondiale, dove si distingue per i numerosi successi conseguiti nelle missioni. Dopo il conflitto continua a servire l’Italia proseguendo la carriera nella Marina Militare fino a raggiungerne i vertici nel 1966 con il grado di Ammiraglio di Squadra. Raggiunti i limiti di età, nel 1971 si ritira a Bagnacavallo, rimanendo tuttavia legato all’ambiente della Marina e dell’Esercito attraverso il gruppo Anmi, di cui diventa presidente onorario, e la sezione Unuci di Lugo. Trascorre gli ultimi anni ordinando i suoi ricordi di guerra, per ricostruire i quali si reca all’Ufficio Storico della Marina Militare di Roma, dove nel 1991 lo coglie una morte serena. Le iniziative sono promosse dall'Unuci di Lugo con il Comune di Bagnacavallo e il sostegno di Confcommercio Ascom Lugo. Il convento di San Francesco è in via Cadorna 14 a Bagnacavallo.