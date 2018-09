A 17 anni ha già cantato davanti al Papa e con Bocelli: Valentina vince "Una voce per l'Europa 2018"

Valentina Carati è la vincitrice di "Una Voce per l’Europa 2018", il festival canoro internazionale nato 50 anni fa per lanciare nuovi cantanti nel panorama musicale. 17enne bolognese, canta dall’età di 3 anni e per 10 anni ha fatto parte del Piccolo coro dell’Antoniano (Zecchino d’Oro). Nonostante la giovane età ha già collaborato con vari cantanti, quali Renga, Povia, Bocelli, Irene Grandi, ha aperto i concerti di Katia Ricciarelli e di Fausto Leali e duettato con Gianfranco Fasano. Ha avuto l’onore di cantare a Roma in mondovisione in piazza San Pietro in presenza di Papa Francesco e ha cantato durante le premiazioni del Festival del cinema di Berlino 2017 e 2018.

Giovedì 6 settembre, sul palco del Fantini Club di Cervia, Valentina, cantando prima l’inedito “1000 km” e poi “La notte” di Arisa ha convinto la giuria presieduta dal Maestro Vince Tempera e composta dal cantautore Paolo Mengoli, dal musicista, autore e produttore Tony Labriola, dalla giornalista Ilaria Bedeschi e da Daniele Tigli, speaker radiofonico. La giovane bolognese sì è imposta al termine di una serata di musica e spettacolo che ha visto sul palco, oltre ai 24 finalisti del festival, le 64 splendide ragazze che venerdì sera si esibiranno per il titolo di Miss Reginetta d’Italia.

La Voce d’Europa 2018, aperta da un saluto di Giorgio e Paolo, figli di Silvio Giorgetti, ideatore del Festival nel 1968, è stato presentato da Daniele Perini, Camilla Casini, Roberto Salvini e Filomena Venuso, Miss Reginetta d’Italia 2017. La fase di scontri diretti ha portato alla premiazione dei primi tre classificati per le due categorie in gara. Per i “Brani in lingua italiana” il primo posto è andato a Valentina Carati, il secondo a Ilenia Suffredini, 18enne di FIlicaia in provincia di Lucca, e il terzo a Elisa Del Prete, 16enne di Montelabbate. Per i “Brani in lingua straniera” la vittoria è stata assegnata alla 36enne di Sala Bolognese Daniela Pisciotta, che ha preceduto in graduatoria Leonardo Meconi, 14 anni di Bologna, e Luigi Valerio, 21enne di Spinadesco, in provincia di Cremona. Nella “sfida finale” tutta al femminile fra le vincitrici delle due categorie, la 17enne bolognese ha avuto la meglio scegliendo di riproporre il brano “La notte”. Valentina Carati, in qualità di vincitrice di “Una Voce per l’Europa 2018”, potrà esibirsi questa sera con la nuova Miss Reginetta d’Italia di fronte alle telecamere di Sky e Mediaset.