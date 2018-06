A 30 anni dalla maturità si ritrovano al liceo tra ricordi e vecchie amicizie

Sabato una bella rappresentativa dei diplomati del 1988 del Liceo Scientifico Ricci –Curbastro di Lugo si è ritrovata a 30 anni di distanza per festeggiare il trentennale della maturità. In quell’anno concludevano il loro percorso di studi liceali 5 sezioni: corso A (scientifico tradizionale); corso B (scientifico tradizionale con due lingue straniere); corso S (maxisperimentazione scientifica); corso L (maxisperimentazione linguistica) e corso P (maxisperimentazione psico-sociopedagogica).

Da mesi il comitato organizzatore, Comitato Unico Liceali Organizzati, ha recuperato i contatti, di compagni e professori per riunirli in un evento speciale. Alcuni ora vivono all’estero o fuori regione (Argentina, Milano, Roma, Genova) e per l’occasione sono volati a Lugo, per riabbracciare vecchi amici e rivivere tanti bei ricordi insieme. Dopo la foto di rito davanti al liceo, la serata è proseguita con una cena accompagnata da dj e musica rigorosamente anni '80. A dimostrazione del legame ancora forte con il proprio liceo, gli ex-studenti hanno colto l’occasione dell’evento per raccogliere un contributo da donare al liceo per l’acquisto di materiali per la didattica e l’ampliamento dell’offerta formativa.