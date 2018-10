A 50 anni dal diploma gli studenti si ritrovano: tra loro anche un ex calciatore

Venerdì 19 ottobre i diplomati del primo ciclo della sezione Elettromeccanici dell'Ipsia di Lugo si sono ritrovati, dopo 50 anni, per una serata conviviale al ristorante Zia Pop di Lugo. Alla cena erano presenti: Edoardo Manaresi (organizzatore della serata), Gianni Adraghetti, Luigi Baldini, Giancarlo Buscaroli, Enzo Capucci, Armando Dalla Casa, Angelo Donati, Olindo Davalle, Mauro Gallignani, Luigi Mainardi, Adamo Pelloni, Nino Ricci, Ivan Rossi, William Settembrini e Franco Taroni. Alla cena ha partecipato anche l'ex calciatore Aulo Maieron, accompagnato dalla moglie, che fece parte del Baracca Lugo nella stagione 1967/68, in coincidenza con l'anno scolastico del diploma. Ha inoltre portato il suo saluto, telefonicamente, l'insegnante di educazione fisica Stanislao Zanelli. La serata è stata l’occasione per una rimpatriata in un clima di grande allegria.