A Bagnacavallo con la primavera sono ripartiti i lavori stradali

Sono ripartiti da via Cavour, a Bagnacavallo, i rifacimenti stradali previsti dal Comune nell’ambito dell’appalto per le manutenzioni stradali 2018-2019. Saranno oggetto di intervento, oltre a via Cavour, il piazzale tra via Toscanini e via delle Regioni, le vie Graziani, Bandiera, Calamandrei e Donizetti e altre asfaltature che si articoleranno tra il capoluogo e le frazioni nel corso della primavera. Le opere sono eseguite dalla ditta Giovane Strada di Forlì. L’importo totale delle manutenzioni stradali previste dall’appalto 2018-2019, cominciate nell’autunno del 2018, è di circa 400.000 euro.