"A bocca aperta", una mostra tra radiografie e calchi dentali

E’ stato presentato al sindaco di Cervia Luca Coffari il catalogo “A bocca aperta”, a cura dell’Associazione culturale “Menocchio”. Il catalogo raccoglie le immagini delle sculture, quadri e fotografie artistiche in esposizione nella mostra che si è svolta nel giugno scorso alla Sala Rubicone, riguardante la rielaborazione di materiale dentistico. Obiettivo della mostra è stato quello di coniugare con originalità il tema della bocca con rappresentazioni artistiche e creative e mostrare come anche radiografie e calchi dentali possano diventare “arte” in grado di comunicare un messaggio unico per ogni visitatore. Numerosi gli artisti che hanno partecipato con i loro lavori. L’idea originale è di Roberto Bagnolini e il materiale è stato fornito da Dental Savio.