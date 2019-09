A Castel Bolognese campagna contro le truffe agli anziani

Castel Bolognese aderisce alla campagna nazionale contro le truffe agli anziani “Più sicuri insieme”, iniziativa promossa dal Ministero dell’Interno e dall’Associazione Nazionale Anziani Pensionati Confartigianato per sensibilizzare gli anziani sulla problematica e fornire consigli e suggerimenti utili per prevenire le truffe a loro danno.

Venerdì 4 ottobre dalle 9.30 alle 11.30 in piazza Bernardi verrà allestito un gazebo presso il quale i cittadini potranno ritirare un pratico vademecum con consigli utili per difendersi dai truffatori. Per ulteriori informazioni consultare il sito web istituzionale del comune di Castel Bolognese.