A Cervia si gira il videoclip di "Gianna" di Rino Gaetano: casting aperti

A Cervia martedì 25 settembre sarà girato il video clip della canzone “Gianna” di Rino Gaetano di cui ricorrono quest’anno i 40 anni. Il video, che racconta storie di emancipazione femminile, sarà poi presentato in anteprima al festival Imaginaction, in programma a Cesena dal 12 al 14 ottobre. La produzione è finanziata dal Gal Delta 2000, nell'ambito del Progetto Europeo Interreg Italia Croazia Innocultour, di cui proprio il Gal Delta 2000 è ente capofila a livello europeo. Imaginaction è il Festival internazionale dedicato al videoclip musicale, realizzato in collaborazione con il comune di Cesena e la Regione Emilia Romagna, con il patrocinio di Fimi ed Scf, Rockol, Mtv/Vh1.

Tra gli artisti che hanno partecipato nelle precedenti edizioni Sting, Carmen Consoli, Francesco Gabbani. Oltre agli incontri, ci sarà anche un “concorso” per il video internazionale più bello degli ultimi 50 anni. Il videoclip realizzato a Cervia fa parte del progetto “Capolavori immaginati”, in cui vengono prodotti videoclip di brani fondamentali della musica italiana proprio in occasione del festival mondiale del videoclip di Cesena, avrà un risvolto mediatico importante nei tg nazionali e nella stampa nazionale, caricato sui social, come videoclip ufficiale, da Sony Music Italia. La società di produzione Daimon Film srl cerca 20 ragazze tra 18 e 30 anni entro lunedì 24 settembre. Chi fosse interessato può scrivere a Jennyfer Sacotto, responsabile di produzione della società alla mail jennyfersacotto@gmail.com