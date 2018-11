A Cervia si respira già l'atmosfera Natalizia: in piazza un albero alto 15 metri

A Cervia si respira già l'atmosfera Natalizia nell'aria. Lunedì mattina, infatti, ha fatto il suo ingresso in città l'albero di Natale proveniente dalle Dolomiti, alto circa 15 metri, che per tutte le festività svetterà luminoso in piazza Garibaldi, dopo l'accensione prevista - come da tradizione - per l'8 dicembre. Sono inoltre iniziati in questi giorni gli allestimenti per i due grandi villaggi di natale a Cervia e Milano Marittima per l’apertura del programma che, per oltre un mese, porterà un mare di eventi e attività a Cervia e Milano Marittima con "Cervia Emozioni di Natale" e "Mima On Ice"