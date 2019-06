A Cervia sventola la 'Bandiera Blu': "Orgoglio per tutta la città"

La Bandiera Blu è stata issata al pennone della sede della Cooperativa Bagnini di Cervia. Si tratta della ventiquattresima Bandiera Blu conquistata dalla città, al ventunesimo anno consecutivo (dal 1999). Le altre tre bandiere blu sono arrivate a Cervia nel 1991, nel 1996 e nel 1997.

"Salvaguardia del territorio e qualità dei servizi delle nostre strutture turistiche e ricettive è parte integrante di un più ampio progetto di sostenibilità ambientale sul nostro territorio - spiega il sindaco Massimo Medri - Ricevere ancora una volta la Bandiera Blu è un punto di orgoglio per tutta la città. Questo marchio di eccellenza per il mare e la città evidenzia il frutto di un lavoro di squadra tra pubblico e privato indispensabile per la crescita della nostra località ". "Essere capaci di coniugare ambiente, servizi e qualità delle acque e del territorio è nel nostro interesse vista l’attenzione che mettiamo a dare il massimo nella proposta turistica – afferma Fabio Ceccaroni, presidente Cooperativa Bagnini di Cervia – L’impegno ad avere spiagge capaci di mantenere le qualità richieste dai criteri di assegnazione della Bandiera Blu è costante. Oggi, poi, guardiamo al futuro dell’ambiente, portando avanti progetti il cui obiettivo è l’abolizione della plastica e la tutela del mare attraverso l’innovazione e l’eco-educazione".

L’assegnazione della Bandiera Blu avviene dopo una rigorosa e accurata selezione, attraverso l’esame comparato dei dati acquisiti ed elaborati direttamente dalla Fee-Italia relativi a qualità delle acque, qualità della costa, qualità dei servizi e misure di sicurezza, educazione ambientale. Quest'anno sono 183 i comuni italiani per complessive 385 spiagge, mentre l’Emilia Romagna conferma le 7 località dell’anno scorso (Cattolica, Cervia, Cesenatico, Comacchio, Bellaria-Igea Marina, Misano Adriatico e Ravenna). La Bandiera Blu 2019 ancora una volta premia la città di Cervia-Milano Marittima-Pinarella-Tagliata, località ai vertici del panorama nazionale, per la capacità di coniugare qualità ambientale e sviluppo del territorio, per l’impegno nella salvaguardia e la tutela dell’ambiente e della natura, nonché per l’innalzamento della qualità dei servizi delle strutture turistiche. Infatti tra i criteri di giudizio per l’assegnazione della Bandiera Blu sono prioritari la qualità delle acque di balneazione, l’informazione e l’educazione ambientale, la gestione ambientale, i servizi e la sicurezza. Tra gli indicatori figurano impianti di depurazione funzionanti; gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla riduzione della produzione, alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti pericolosi; la cura dell'arredo urbano e delle spiagge; la possibilità di accesso al mare per tutti i fruitori senza limitazioni.