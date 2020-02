A Cervia tre serate di beneficenza per bambini e ragazzi con Disturbi Specifici di Apprendimento

A Cervia in Teatro comunale si svolgeranno tre serate di beneficenza per bambini e ragazzi con Disturbi Specifici di Apprendimento. Lo spettacolo musicale dal titolo “Sei cuori in un capanno” si terrà il 25 , 26 e 27 febbraio alle 20.30 ed è organizzato dalla Associazione PLN I Palconauti con il patrocinio del Comune di Cervia.

Il ricavato delle tre serata sarà devoluto all’associazione “Strategicamente Insieme” che sostiene attività rivolte a bambini e ragazzi con Disturbi Specifici di Apprendimento e alle loro famiglie.

L’associazione e il centro “Strategicamente Insieme” sono nati dall’incontro tra psicologhe, logopediste e psicoterapeute, grazie al lavoro con le famiglie e i bambini con DSA. Le diverse competenze, i diversi profili professionali e gli interessi personali hanno ampliato gli ambiti di intervento ad altre aree. “Strategicamente Insieme” con sedi operative a Ravenna e Cotignola, propone attività di intervento e formazione con lo scopo di favorire il benessere e la qualità della vita di bambini e ragazzi e delle loro famiglie, accompagnandoli in tutto il percorso di crescita.

Per informazioni e prenotazioni: cell. 3494354666 dopo le 14.00