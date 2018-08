A Cervia un Ferragosto senza alcun problema di ordine e sicurezza pubblica

Un Ferragosto senza alcun problema di ordine e sicurezza pubblica. Sono state venticinque le pattuglie di Polizia Municipale sulle strade che hanno presidiato il territorio dalla mattina di martedì fino alle 3 di giovedì con turni continuati anche notturni. Oltre all’attività di prevenzione e controllo del territorio tra cui due manifestazione e due mercati, ci sono state 75 richieste d'intervento pervenute in centrale operativa tra cui un incidente stradale. L’attività ha portato a rilevare 109 violazioni al Codice della strada per varie violazioni e 22 rimozioni.

Inoltre è stato posto in stato di fermo un italiano per ubriachezza che oltre a essere stato sanzionato per la stessa, è stato denunciato per resistenza e rifiuto di declinare generalità.

Non si ferma neppure l’attività di prevenzione e contrasto all’abusivismo commerciale della Polizia Municipale di Cervia. La Polizia commerciale è stata fortemente impegnata in turni di servizio per prevenzione sull'arenile dalle 7 alle 19. La stessa ha inoltre ha eseguito controlli serali sull’abusivismo commerciale sulle strade e sulle attività commerciali . Sono stati fatti 4 sequestri a venditori abusivi due di giocattoli e due di cocco oltre a 5 rinvenimenti di rose. Sono stati svolti controlli con la Polizia di Stato nelle discoteche. L’attività ha interessato anche 6 mercati, con l’accertamento di 5 violazioni per aver svolto l’attività oltre l’orario. Verifiche sono state svolte in pubblici esercizi di vicinato e attività artigianali con la verifica di 30 occupazioni pubbliche con 14 accertamenti d’irregolarità evidenziando inoltre in tre casi di vendita di alcolici oltre l’orario.



"La festività si è svolta senza alcun problema di ordine pubblico, grazie anche al costante presidio e lavoro delle Forze dell’Ordine - commenta l'assessore alla Sicurezza, Gianni Grandu -. Cervia ha dimostrato ancora una volta di essere una località in cui è possibile festeggiare e divertirsi, in piena sicurezza e tranquillità. Ringraziamo i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Guardia costiera, la Polizia provinciale e la nostra Polizia municipale. Naturalmente la stagione non è ancora finita e il lavoro continuerà con il consueto impegno nella garanzia della prevenzione e della sicurezza dei cittadini e degli ospiti della nostra località".