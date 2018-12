A Classe arriva il mercato settimanale: ecco dove saranno le bancarelle

Classe ha il suo mercato: da lunedì 10 dicembre sarà allestito nella località, nel largo Vecchia Tranvia, il mercato settimanale. La richiesta, pervenuta in Comune dal Comitato cittadino della località, è stata accolta ed è stato pubblicato nello scorso mese di ottobre il bando per i posteggi. Gli operatori che hanno aderito sono cinque e restano disponibili ancora due posteggi (abbigliamento per bambini e intimo).

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore allo Sviluppo economico, Massimo Cameliani. “L’amministrazione – ha detto Cameliani – valuta sempre con favore quelle iniziative commerciali che vanno incontro alle esigenze dei residenti e servono a vivacizzare le località del forese non considerate periferiche ma parti attive dell’identità e della centralità di Ravenna”. Il mercato, istituito in via sperimentale, osserverà l’orario dalle 7 alle 14 e si svolgerà tutti i lunedì fino al 30 giugno 2019. Dopo questa data verranno valutati i risultati e le opportunità di riconferma.