A Faenza si corre la 100 km del Passatore: modifiche alla viabilità

La 47esima edizione della “100 Km del Passatore Firenze - Faenza”, in programma sabato 25 e domenica 26 maggio, prevede numerose modifiche alla viabilità nel centro cittadino manfredo e anche al tradizionale mercato ambulante del sabato mattina. Per consentire l’allestimento del palco della Cento, sedici posteggi degli ambulanti sabato saranno infatti spostati nelle aree limitrofe a piazza della Libertà: via XX Settembre, via Barilotti, via Bertucci, piazza della Legna, via Severoli e corso Matteotti.

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità, dalle ore 14.00 di sabato 25 fino alle ore 19.00 di domenica 26 maggio, saranno vietate la circolazione e la sosta in piazza del Popolo, piazza della Libertà, piazza Martiri della Libertà (da via Marescalchi a Palazzo del Podestà) e via Nazario Sauro. Inoltre, dalle ore 18.00 di sabato 25 maggio fino alle 11.00 di domenica 26 maggio, divieto di circolazione e sosta in corso Matteotti e, con l'esclusione dei soli residenti, divieto di circolazione in tutte le seguenti strade: via Pier Maria Cavina, via Borgodoro, via Mura Cappuccine, via Orto S.Agnese, via Terracina, via Contradino, via Gottardi, via Zauli, via C.C. Scaletta, via San Bartolo, via Castellani (da piazza della Penna a via Severoli), via Severoli e via Torricelli (da piazza del Popolo a via Marescalchi). Infine, dalle ore 20.00 di sabato e fino alle 11.00 di domenica, divieto di circolazione in via Marconi e via Firenze (da via Marconi a via Canal Grande).