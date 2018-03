A Faenza un incontro sulla riqualificazione del verde pubblico

E' in programma per giovedì 22 marzo, alle 18 presso l’auditorium della scuola Don Milani a Faenza, un incontro relativo alla manutenzione e alla riqualificazione del verde pubblico. Organizzato dal quartiere centro sud, molto attivo nel creare occasioni di confronto e dialogo con i residenti, l'appuntamento servirà a illustrare nel dettaglio studi e verifiche effettuate in particolare sulle alberature di viale Vittorio Veneto, i cui esiti impongono all'amministrazione comunale alcuni interventi previsti nei prossimi mesi, anche in ottica di sicurezza e tutela per i cittadini. Saranno presenti l’assessore ai lavori pubblici Claudia Zivieri, il responsabile del servizio ambiente Marco Valtieri e i tecnici comunali. La cittadinanza è invitata a partecipare.