A Lido Adriano eletta Miss Mamma Italiana. Consegnati oltre 4mila euro al comune terremotato di Visso

A solo un mese dalla Finale Nazionale edizione 2018, che ha visto trionfare, con il titolo di “Miss Mamma Italiana 2018”, la bella 34enne calabrese Natasha Fato, sono ripartite le selezioni della nuova edizione di “Miss Mamma Italiana 2019”, concorso nazionale di bellezza - simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni, giunto quest’anno alla sua 26° edizione, manifestazione curata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso).

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

In Piazza Vivaldi a Lido Adriano, organizzata dalla Pro Loco di Lido Adriano, di cui è presidente Gianni De Lorenzo, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2019”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti casula ed eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli. La giuria ha proclamato vincitrici della selezione con la fascia “Miss Mamma Italiana Pro Loco di Lido Adriano” Inna Tereshchenko, 33 anni, operaia, di origini ucraine, residente ad Alfonsine, mamma di Kateryna e Kristel, di 13 ed 1 anno. Inna è una bella e simpatica mamma con capelli neri e occhi verdi, alta 187 centimetri per 69 chili, con la passione per il fitness.

La fascia di “Miss Mamma Italiana Glamour” è stata vinta da Filomena Campologo, 36 anni, dietista, di Vignola (MO), mamma di Viola di 5 anni; quella di “Miss Mamma Italiana Fashion” da Rossella Bartoli, 33 anni, organizzatrice di eventi, di Novafeltria (Rimini), mamma di Gabriele di 2 anni; quella di “Miss Mamma Italiana Sorriso” da Patrizia Castagna, 39 anni, casalinga, di Roma, mamma di Rachele di 12 anni; quella di "Miss Mamma Italiana in Gambe" da Elenna Razbiranseva, 41 anni, oss, di Castiglione dei Pepoli (Bologna), mamma di Federico di 20 anni; quella di “Miss Mamma Italiana Arianne" da Roberta Marconi, studentessa, di Todi (Perufua), mamma di Ginevra di 2 anni.

Per la categoria “Miss Mamma Italiana Gold”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, la vittoria assoluta è andata a Romana Monduzzi, 53 anni, coach aziendale, di Bagnara di Romagna, mamma di Michael di 30 anni; mentre la fascia di “Miss Mamma Italiana Gold Eleganza” è stata vinta da Isabella Cornacchia, 52 anni, imprenditrice, di Valsamoggia (Bologna), mamma di Giada e Giulia, di 28 e 21 anni.

Per la categoria “Miss Mamma Italiana Evergreen”, riservata alle mamme con più di 56 anni, la vittoria assoluta è andata a Grazia Maria Dione, casalinga, di Marina di Ravenna, mamma di Bianca di 32 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Sprint” è stata vinta da Clio Ferri, 60 anni, dipendente statale, di Cesena, mamma di Luca e Lorenzo, di 35 e 24 anni; quella di “Miss Mamma Italiana Evergreen Solare” da Sandra De Caro, 56 anni, casalinga, di Ravenna, mamma di Alice e Giulia, di 36 e 26 anni; e quella di “Miss Mamma Italiana Evergreen Simpatia” da Carla Ridolfi, 64 anni, baby sitter, di Cervia (RA), mamma di Federica di 36 anni.

Nel corso della serata, il presidente della Pro Loco di Lido Adriano De Lorenzo e l’assessore al Turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini, hanno consegnato al Comune di Visso (Macerata), località colpita dal sisma di 2 anni fa, la somma di euro 4.364,00, l’assegno è stato ritirato da Patrizia Serfaustini, assessore al Turismo del Comune di Visso. La manifestazione è stata rpresentata da Paolo Tetim ideatore e patron del concorso e da Barbara Semararo, “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”. Ospiti d’onore le Mamme Madrine di “Miss Mamma Italiana” (ovvero mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni del concorso e le Pre Finaliste dell’edizione 2019) che, per l’occasione, si sono esibite nel “ballo di Miss Mamma Italiana”, con la coreografia della Maestra di ballo Lara Biscuola. Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300.