A Lugo si celebra il 73esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo

Martedì 10 aprile, nell’ambito delle celebrazioni per il 73esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo, Lugo ha celebrato come ogni anno l’impresa dei soldati indiani che per primi entrarono in città, il 10 aprile 1945, dopo aspri combattimenti sul fiume Senio che costarono la vita a molti di loro. Alla deposizione della corona presso il monumento al First Jaipur Infantry, situato in angolo tra via Mentana e viale Europa, era presente il sindaco di Lugo Davide Ranalli, insieme a numerose autorità civili e militari.

In seguito, al Salone estense della Rocca, si è svolta la premiazione del concorso “Oggi la Resistenza ci piace raccontarla così”, indetto dall’Anpi di Lugo - Sezione “Martiri del Senio” per le classi quinte delle scuole superiori, in memoria di Tonino Capucci. Sono intervenuti per l’occasione Ebe Valmori, presidente Anpi di Lugo, e il sindaco Davide Ranalli, i quali hanno ribadito l’importanza della conoscenza da parte delle nuove generazioni dei valori della Resistenza.