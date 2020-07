A Marina Romea con l'auto sulla spiaggia: scende, raggiunge gli scogli e cade

Auto spiaggiata a Marina Romea. Ha suscitato non poca curiosità la presenza di un suv "Bmw" arenato sulla sabbia. I fatti si sono consumati nella prima mattinata di domenica all'altezza dello stabilimento balneare "Boca Barranca". Ancora non sono chiare le dinamiche e le motivazioni che hanno indotto l’automobilista a spingersi sin dentro la battigia a bordo della vettura, rimasta a lungo bloccata sulla sabbia. Non si esclude che il conducente fosse annebbiato dai fumi dell'alcol, ma questo sarà stabilito nelle prossime ore dagli accertamenti sanitari richiesti dalle forze dell'ordine.

L'uomo, sceso dal veicolo, ha raggiunto poi gli scogli, per poi cadere, rimanendo incastrato. Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto, coadiuvati dagli agenti della Polizia Locale e dai Vigili del Fuoco. Una volta liberato, il soggetto è stato trasportato al pronto soccorso. La Polizia Locale ha provveduto a sanzionare l'automobilista. Il suv è stato rimosso da un carro attrezzi, a sua volta rimasto insabbiato. Per liberarlo si è reso necessario l'intervento di un trattore del circolo velico.