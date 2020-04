A Massa Lombarda torna il mercato alimentare in piazza

Venerdì 24 aprile ricomincia a Massa Lombarda il mercato settimanale del venerdì e del martedì, solo per quanto riguarda la vendita di prodotti alimentari. Il mercato sarà allestito nella piazza Mazzini e, nel rispetto dell’ordinanza regionale del 22 aprile, l’area sarà transennata in modo da procedere con ingressi contingentati. I cittadini potranno accedere al mercato da un solo ingresso, proprio per consentire un maggiore controllo e garantire le condizioni di sicurezza necessarie.

“Il ritorno del mercato alimentare è frutto di un grande lavoro di squadra – spiega il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi - Abbiamo lavorato tutti insieme per dare a cittadini e operatori del mercato la massima sicurezza, garantendo un ulteriore servizio alla nostra comunità. Sono certo che tutti rispetteranno le regole per far sì che tutto funzioni per il meglio”.