A Palazzo Rasponi si premiano le migliori tesi di laurea degli universitari

Sabato 15 dicembre alle 10 a palazzo Rasponi si terrà la sesta edizione dei Premi per tesi di laurea ‘Università e Ravenna’, iniziativa di premiazione delle migliori tesi di laurea del Campus di Ravenna. La cerimonia di premiazione, organizzata da Fondazione Flaminia, sarà introdotta dai saluti di Ouidad Bakkali, assessora all’Università del Comune di Ravenna, Elena Fabbri, presidente del Campus di Ravenna, e Lanfranco Gualtieri, presidente di Fondazione Flaminia, e verrà preceduta dall’intervento del giornalista e scrittore ravennate Matteo Cavezzali.

L’iniziativa ‘Premi per tesi di laurea Università e Ravenna’ prevede l’assegnazione di dodici borse di studio. I riconoscimenti sono divisi in sezioni corrispondenti ai corsi di laurea ravennati: due sono riservati alle tesi delle lauree magistrali di Conservazione dei Beni Culturali, due a Analisi e Gestione dell’ambiente e Biologia marina, uno a Cooperazione internazionale, uno a Scienze per la Conservazione e il Restauro e Science for the Conservation-Restoration of Cultural Heritage, uno a Ingegneria dei processi e sistemi edilizi, uno a Giurisprudenza istituito in memoria di Giovanni Strocchi, uno a Logopedia, uno a Infermieristica istituito in memoria di Giulio Bonaldo. Sono infine rivolti ai laureati di tutti i corsi di laurea del Campus di Ravenna e assegnati alle tesi in grado di dare il contributo più originale alla conoscenza della città, i due premi Ravenna in memoria di Domenico Poggiali e Giovanni Dragoni.