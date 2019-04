"A passo d'uomo", cittadini in campo per la sicurezza stradale

Proseguono le attività del patto di collaborazione "A passo d’uomo", nato nell’ambito del percorso partecipato "Più per Bagnacavallo" per tutelare la sicurezza nella circolazione stradale e ora attivo grazie al Regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni.

Lo scorso 6 aprile il gruppo di cittadini che partecipa al progetto ha effettuato un sopralluogo in via Pieve Masiera assieme all’assessore alla Partecipazione e al responsabile del presidio di Bagnacavallo della Polizia Locale. Dopo la revisione del percorso ciclopedonale di via Garibaldi, con il suo prolungamento fino a porta Pieve e la risoluzione di alcune criticità presenti lungo la direttrice, ora l’interesse del gruppo di lavoro si è spostato su via Pieve, molto frequentata da pedoni e ciclisti per raggiungere lo stadio, il cimitero cittadino, la Pieve di San Pietro in Sylvis e i vicini orti comunali. Sempre lungo la via Pieve sono inoltre presenti servizi ed esercizi commerciali. Durante il sopralluogo sono stati individuati alcuni accorgimenti per migliorare la fruibilità della pista ciclopedonale e per mettere maggiormente in sicurezza passaggi pedonali e le varie intersezioni con altre strade.

Del gruppo di lavoro A passo d’uomo fanno parte cittadini e rappresentanti di Consiglio di Zona, associazioni e sindacati. Chiunque lo desidera può partecipare e collaborare alle attività proposte. Grazie al Regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni i cittadini interessati possono proporre al Comune un patto di collaborazione, singolarmente o in gruppo, per occuparsi di un bene che loro ritengono importante per la vita della comunità bagnacavallese. Che sia un parco o un’aiuola, uno spazio pubblico o una tradizione: tutto quanto è bene comune può essere oggetto di collaborazione. A fronte dell’impegno dei cittadini, il Comune si impegnerà a sua volta in una progettazione condivisa del patto e nel supporto per la sua realizzazione.