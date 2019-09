A Piangipane inaugura la nuova biblioteca "Fuori...legge"

La biblioteca “Fuori… legge” di Piangipane vivrà un nuovo inizio martedì 17 settembre alle 10 con l’inaugurazione della sua nuova sede, in piazza XXII Giugno 9. Si tratta di un edificio di proprietà del Comune di Ravenna, adiacente alle scuole elementare Balella e media Casadio, con le quali condivide il giardino.

La cerimonia avverrà alla presenza, tra gli altri, del sindaco Michele de Pascale e degli assessori alla Cultura Elsa Signorino, all’Istruzione Ouidad Bakkali e al Decentramento Gianandrea Baroncini. Per l’apertura della biblioteca comunale è stata fondamentale la collaborazione degli operatori culturali, del mondo delle associazioni e del volontariato, di singoli cittadini, dell’istituto comprensivo Valgimigli e dei suoi dirigenti, Giancarlo Frassineti prima e Antonella Burzo ora. Anche loro parteciperanno all’inaugurazione, così come Patrizia Ravagli e Maurizio Tarantino, presidente e direttore dell’Istituzione Biblioteca Classense, ed Edgardo Canducci, presidente del consiglio territoriale di Piangipane. La nuova sede della biblioteca di Piangipane è stata allestita anche grazie al sostegno finanziario della Regione Emilia-Romagna attraverso l'Ibc (Istituto per i beni artistici culturali e naturali).

Lo scrittore bibliotecario Fabio Stassi proporrà un intervento dal titolo “La lingua salvata delle biblioteche”. Si esibirà il trio musicale composto da Christian Ravaglioli, Francesco Cimatti e Luca Balbi dell’associazione Arte Teatro Socjale di Piangipane. I ragazzi e le ragazze delle scuole primaria Balella e secondaria Casadio saranno protagonisti del flash mob LeggiAMO. Il taglio del nastro darà il via ad una serie di letture, laboratori e incontri dedicati a tutta la comunità, che si protrarranno per tutto il mese di settembre. I primi si svolgeranno martedì stesso, nel pomeriggio: alle 15 “Musica per voi” insieme alla scuola di musica e teatro Arte Teatro Socjale di Piangipane (dedicato a ragazzi e ragazze dai 6 ai 13 anni) e alle 16 “L'incredibile storia di Lavinia”, letture dal libro di Bianca Pitzorno e a seguire laboratorio di manualità creativa “Il mio anello magico: cosa vorrei che facesse” a cura di Associazione Fatabutega. Tutti i laboratori sono gratuiti e su prenotazione (max 25 posti). Informazioni e prenotazioni biblio.piangipane@classense.ra.it.