A processo per l'irruzione all'evento gay: assolti tutti i forzanovisti

Assolti tutti i militanti di Forza Nuova imputati al processo per l'irruzione ad una manifestazione gay del 2015. In quell'occasione i forzanovisti esposero uno striscione di protesta alla manifestazione per i diritti gay che si svolse l'11 ottobre del 2015 in piazza del Popolo a Ravenna. "Giovedì il tribunale di Ravenna ha definitivamente assolto con formula piena tutti i militanti forzanovisti che parteciparono all'azione", fa sapere una nota dello stesso partito politico. L'incursione suscitò un vespaio politico, ma sul profilo giudiziario non sono emerse responsabilità.