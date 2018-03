A quattro mesi dall'apertura già lavori in corso nella Casa della salute

Nella sede di Piangipane della Casa della Salute di Russi, inaugurata a novembre 2017, prenderanno il via venerdì 23 marzo i lavori di miglioramento della sala d’attesa degli ambulatori dei medici di medicina generale che vi operano e degli ambulatori di assistenza infermieristica. I lavori, concordati con l'Amministrazione Comunale e illustrati nel Consiglio Territoriale tenutosi lo scorso 13 marzo, alla presenza dei dirigenti dell'Azienda Usl e dell'Assessore al decentramento di Ravenna Gianandrea Baroncini, mirano a riqualificare la struttura e a rendere più accoglienti gli ambienti d’attesa per i pazienti. Il termine previsto per la fine degli interventi è quello di venerdì 30 marzo. L’Azienda di scusa con l’utenza per i disagi che tali attività potranno provocare. Nei mesi scorsi la struttura era stato oggetto di critiche da parte dei cittadini e di Lista per Ravenna.