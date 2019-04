A Ravenna un "Open space" per la giornata nazionale della salute delle donne

Nell'ambito della Rassegna "Medicina di genere. Garantire equità e appropriatezza" promossa dalla Casa delle Donne di Ravenna, finanziata dal Comune e patrocinata dall'Ausl Romagna, e nella ricorrenza della "Giornata nazionale della salute delle donne" istituita con Direttiva PCM 11 giugno 2015 dal Ministero della Salute, sabato in piazza del Popolo a Ravenna, verrà organizzato un Open Space. "In occasione di tale giornata, le amministrazioni pubbliche, in coordinamento con le associazioni di volontariato - spiegano le volontarie della Casa delle Donne di Ravenna - promuoverano, nell' ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, l' attenzione e l' informazione sul tema del benessere della donna. La data prevista sarebbe stata il 22 aprile, giorno del compleanno di Rita Levi Montalcini, ma essendo una giornata compresa nelle festività pasquali, si è preferito anticipare l'iniziativa al 13 aprile La comunicazione che svolgeremo sara' particolarmente mirata alla Medicina di Genere, in coerenza con il ricco approfondimento temativo svolto nella Rassegna, iniziata a settembre, che si concludera' nel mese di maggio, con altre due iniziative. Anche il Comitato Cri di Ravenna parteciperà all'organizzazione dell'iniziativa e ci ritroveremo in piazza con tutte le associazioni femminili e sanitarie che hanno collaborato alla rassegna".