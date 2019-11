A Russi un corso base per operatori delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile

A partire da martedì 26 novembre, nella sede NVPC di Russi, in vicolo Carrarone 8/1 al Cto del magazzino comunale, avrà luogo un corso base per la formazione di volontari delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, aderenti al Coordinamento Provinciale. Per poter prendere parte al corso, è necessario essere in possesso di un solo requisito: essere iscritto ad una delle Associazioni della Provincia facenti parte del Coordinamento; per iscriversi a quella di Russi basta fare domanda direttamente presso la sede dell'Associazione, ovvero in vicolo Carrarone 8/1 a Russi.

È molto importante, nonché obbligatorio, che i neo volontari prima di intraprendere qualsiasi attività di protezione civile e prima di partecipare ad altri corsi tecnici, siano adeguatamente formati ed informati attraverso il corso base; corso che sarà condizione indispensabile per partecipare a future attività di protezione civile e ad altri corsi di primo livello (idrogeologico, antincendio boschivo, sismico etc.). Requisito obbligatorio è la presentazione della domanda di iscrizione al corso, che deve avvenire presso la sede dell'Associazione a cui il futuro corsista è già iscritto, compilata in tutte le sue parti e debitamente firmata dal Presidente dell’Associazione di appartenenza, entro e non oltre martedì 19 novembre, pena l’inammissibilità al corso stesso. Per qualsiasi informazione chiamare il 389 0679800 o scrivere a nvpcrussi@libero.it.

Il programma

Martedì 26 novembre 2019 (20:30 – 23:30)

IL PERCORSO DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E CONCETTO DI RISCHIO



Giovedì 28 novembre 2019 (20:30 – 23:30)

ELEMENTI GENERALI DI CARTOGRAFIA

VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Martedì 3 dicembre 2019 (20:30 – 23:30)

VOLONTARIATO E STRUTTURE ORGANIZZATIVE IN EMILIA ROMAGNA

RADIOCOMUNICAZIONI



Giovedì 5 dicembre 2019 (20:30 – 23:30)

ELEMENTI DI PRONTO SOCCORSO



Sabato 7 dicembre 2019 (08:00 – 14:00)

MODULO APPLICATIVO FINALE: ATTIVAZIONE DI EMERGENZA GENERICA (attività varie presso il magazzino del coordinamento a Faenza in via Celle 65)