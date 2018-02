A Sanremo trionfano tanti artisti indipendenti premiati al Mei di Faenza

Il Festival di Sanremo 2018 ha portato alla vittoria il percorso degli artisti indipendenti premiati al Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, la storica kermesse punto di riferimento per la nuova musica italiana, che ogni anno raduna tutti i suoi protagonisti su tantissimi palchi e spazi, raccogliendo oltre 30mila presenze dando spazio maggiormente ai nuovi talenti emergenti provenienti dalle indies e dai festival di tutta Italia.

Tra gli artisti arrivati sul podio, infatti, troviamo Ermal Meta, vincitore con Fabrizio Moro del Sanremo 2018 con “Non mi avete fatto niente”: il cantante è stato premiato al Mei nel 2006 con il progetto Ameba 4 insieme a Demo di Radio Rai Uno e poi nel 2011 con La Fame di Camilla e ancora nel 2017 insieme a Radio Rai Live, mentre Moro fu premiato al Mei nel 2007. Lo stesso Ermal Meta ha raccontato i suoi esordi, legati al Mei di Faenza, all’ultima edizione del meeting faentino parlandone con gli studenti delle scuole medie superiori in un incontro toccante e pieno di poesia. Mirkoeilcane, secondo tra i giovani e vera sorpresa del Festival di Sanremo, per il suo straordinario testo di “Stiamo tutti bene” ha vinto al Mei 2017 il contest iLiveMusic con Apptoyou che gli ha permesso di aprire la manifestazione faentina sul palco centrale a settembre scorso e di essere ospite alla prima edizione di Meillennials, il festival dei giovanissimi artisti emergenti a cura del Mei tenutosi a Roma a fine anno. Infine, sul podio anche Lo Stato Sociale premiato ai suoi esordi al Mei nel 2012 e vincitori quest’anno della Targa Mei per avere rappresentato gli indipendenti a Sanremo 2018.