A Savarna arriva la troupe televisiva di "Auser Informa"

È stato scelta “La Pioppa” di Savarna per rappresentare Auser Ravenna all’interno della rassegna televisiva Auser Informa, dedicata alle attività di Auser Emilia Romagna. Il ciclo di trasmissioni televisive, che proseguirà fino al mese di agosto a cadenza quindicinale, comprende in tutto 14 puntate, ognuna delle quali dedicate a un centro Auser emliano-romagnolo e a una delle tante attività svolte dai volontari.

Mercoledì 16 maggio la troupe che si occupa delle riprese era a Savarna, al Centro Ricreativo Culturale “La Pioppa”, per documentare la realizzazione della nuova sede della Casa della Salute di Mezzano e Sant’Alberto, che ospita gli ambulatori per i prelievi del sangue e per i medici di base, che si trova nello stesso edificio e che è stata realizzatagrazie a una donazione del Centro Auser e a una campagna di raccolta fondi tra cittadini e realtà economiche della zona che ha avuto un successo senza precedenti. Oltre ai volontari di Savarna e ai medici di base era presente la Presidente di Auser Ravenna, Mirella Rossi.