A scuola con il piedibus: consegnati gli attestati di partecipazione

Giovedì pomeriggio nella sala della palazzina comunale di Piazza XXV Aprile di Cervia si è svolta la consegna degli attestati di partecipazione alle iniziative del progetto “Un Piedibus per la città”, promosso dai Servizi Ambiente e Politiche Educative del Comune di Cervia, con l’obiettivo di attivare i percorsi pedonali sicuri casa-scuola nelle 9 Scuole Primarie del territorio.

Quest’anno complessivamente sono state attivate 10 linee Piedibus coinvolgendo numerosi accompagnatori e bambini attivi sui percorsi, inaugurati a più riprese a partire da ottobre 2018. Le ultime attivazioni sono state la linea A della Primaria Pascoli di Cervia e la linea A della Primaria Martiri Fantini, partite rispettivamente il 6 e il 9 maggio scorsi. Il 29 aprile è inoltre stata attivata la linea storica del Piedibus alla Primaria Buonarroti di Montaletto, condotta direttamente dai docenti insieme ad accompagnatori volontari. Prima della consegna degli attestati, tutti i partecipanti si sono ritrovati presso la scuola Secondaria di 1° grado Gervasi per creare un partecipato corteo, che ha raggiunto a piedi la sala comunale in Piazza XXV Aprile predisposta per la consegna degli attestati di partecipazione individuali. I docenti e gli accompagnatori hanno ricevuto i biglietti per l’ingresso gratuito nei parchi tematici del Circuito Amaparco di Atlantide, un piccolo riconoscimento per l’impegno promosso al fine di attivare i percorsi nelle varie scuole.

Lino Bedeschi, Responsabile del Servizio Ambiente e Roberto Giunchi, vicecomandante della Polizia Municipale che collabora attivamente al progetto, hanno salutato i numerosi intervenuti e consegnato gli attestati ai bambini e i premi/gadget per le scuole e gli accompagnatori, chiudendo così ufficialmente le iniziative del progetto per questa edizione 2018-2019, in attesa della ripresa a settembre dopo la pausa per le vacanze estive. Durante l’incontro sono state anche premiate le classi terze della Primaria Carducci e la classe seconda della Primaria Fermi, risultate le più virtuose tra quelle partecipanti all’iniziativa della “Settimana della mobilità sostenibile”, svoltasi dal 25 marzo al 6 aprile, durante la quale ogni giorno tutte le famiglie delle due scuole sono state invitate a recarsi a scuola utilizzando modalità di spostamento più sostenibili rispetto a quelle abitualmente adottate.